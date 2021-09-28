Трассу Екатеринбург - Тюмень перекроют дважды до 10 октября

Объехать участок можно будет через город Камышлов. Фото: Тюменский тракт на карте

Трассу Екатеринбург - Тюмень перекроют дважды ради ремонта моста и путепровода. Ограничения будут введены с 6:00 30 сентября до 23:59 3 октября, а также с 5 по 10 октября.

Движение будет перекрыто в связи с ремонтом моста через р. Камышловка и путепровода на 144 км. Объехать участок можно будет через город Камышлов.

"Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06", - напомнили в ФКУ "Уралуправтодоре".

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