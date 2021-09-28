Подрядчика для проектирования участка трассы Москва - Казань - Екатеринбург нашли со второго раза

Документация по планировке участка трассы должна быть разработана до 1 декабря 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" смогла найти подрядчика для составления документации по планировке участка Дюртюли – Ачит трассы Москва - Казань - Екатеринбург. Подготовка документов обойдётся почти в 863 млн рублей.

Согласно итоговому протоколу, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчиком для разработки проектной документации выступит АО "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3". Компания оказалась единственным участником конкурса.

Цена договора составляет 863 млн 675 тыс. 186 рублей. Подрядчик сможет приступить к работе после подписания договора сторонами. Документация должна быть разработана до 1 декабря 2021 года.

Напомним, первый конкурс на разработку проекта был объявлен "Автодором" в июле, но позже стало известно, что закупку отменили в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области. Глава региона заверил, что это не повлечёт за собой отмену глобальной стройки и что скоро будет объявлен новый конкурс.

Второй конкурс стартовал в начале сентября.

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