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Общество / Авто и транспорт
28 сентября 2021, 17:17

РЖД запустила из Екатеринбурга в Сургут скорый поезд

поезд

Поезд будет отправляться ежедневно по вечерам. Фото: Галина Соловьёва

РЖД запустила новый скоростной поезд. Он будет ездить по маршруту Екатеринбург - Сургут.

Скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут начнёт курсировать с 12 декабря 2021 года. Он пройдёт через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, сообщает пресс-служба свердловского отделения РЖД.

Это будет ежедневный поезд в формате ночного экспресса. Отправляться он будет в вечернее время, а прибывать в пункт назначения утром. Время в пути от столицы Урала до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении - 16 часов 25 минут. Это на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте.

Купейные и плацкартные вагоны поезда будут новыми. Для поездки на небольшое расстояние можно будет купить билет в вагон с сидячими местами. 

Продажа билетов уже началась, стоимость начинается от 1 086 рублей.

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Областная газета Свердловской области

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РЖД запустила из Екатеринбурга в Сургут скорый поезд