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Общество / Авто и транспорт
29 сентября 2021, 14:31

В Екатеринбурге возобновили движение троллейбуса №4

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Движение троллейбуса №4, который ездит из Пионерского посёлка до станции метро "Динамо", восстановили 29 сентября. Фото: Владимир Мартьянов

Троллейбус №4 возобновил движение в Екатернбурге после четырёхмесячого перерыва. Он не выходил на линию с 5 июня.

Движение троллейбуса №4, который ездит из Пионерского посёлка до станции метро "Динамо", восстановили 29 сентября. Об этом сообщает "Гортранс". Его приостанавливали в связи с ремонтом теплосетей на улице Советская. 

Изначально перекрыть дорогу планировалось с 5 июня до 16 сентября. Но затем сроки сдвинули. Работы затянулись из-за того, что фундамент у двух опор контактной сети был не достаточно укреплён, и рабочие это исправляли, рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. Спустя несколько дней улицу всё же открыли, и "Гортранс" смог снова запустить троллейбусы по маршруту.

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Областная газета Свердловской области

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