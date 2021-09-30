В Екатеринбурге объявили конкурс на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово

Обновить планируется площадь между Кольцовским трактом и ул. Бахчиванджи. Фото: Галина Соловьёва

С 1 октября в Екатеринбурге начнут принимать заявки на обновление площади у аэропорта Кольцово. Создатели лучшего проекта получат 1 миллион рублей от аэропорта, а их архитектурно-пространственная композиция в итоге станет символическими воздушными воротами города.

Обновить планируется площадь между Кольцовским трактом и ул. Бахчиванджи. Разработчики должны учесть в проекте исторические особенности столицы Урала, вклад промышленников Демидовых, присвоение Екатеринбургу статуса "Город трудовой доблести", а также то, что в 2023-м году город отметит 300-летие.

Портфолио от участников будут собирать до 12 октября. Ожидается, что поучаствуют архитектурные и ланшафтные бюро, а также другие коллективы с разными специалистами. С 20 октября у них будет месяц на разработку эскизов.

Жюри возглавит замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. В него войдут также архитекторы, дизайнеры и представители аэропорта. Им предстоит отобрать пять лучших работ, четыре из которых получат по 250 тысяч рублей от городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Победителя объявят 6 декабря. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказали начальник департамента и Алексей Храмов и директор по стратегическим коммуникациям ПАО "Аэропорт Кольцово" Андрей Клименских.