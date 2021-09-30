Глава свердловского минтранса рассказал, как в регионе будут бороться с падающими переходами

Две схожие аварии с грузовиками и пешеходными переходами произошли с разницей в год. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, как власти планируют решать проблему аварийности с надземными переходами. Только за последний год на трассах Свердловской области случилось три аварии, когда рушились пешеходные мосты.

Глава минтранса считает, что изменение конструкции переходов не поможет избавиться от подобных ДТП.

"Тот же переход на трассе Пермь - Екатеринбург был достаточно высоким, прочным, из металлических конструкций. Но он всё равно упал после того, как в него врезался грузовик. Всегда есть человеческий фактор и тут нужно решать вопрос со стороны обеспечения безопасности грузовых автомобилей", - сказал Василий Старков, отвечая на вопрос корреспондента "Облгазеты", на сегодняшней пресс-конференции.

Министр предложил решать проблему с помощью внедрения в грузовые автомобили системы ограничения скорости при поднятом кузове. Главная цель - сделать такую систему обязательной для всех грузовиков.

Напомним, что в ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург обрушился пешеходный переход. Его снёс грузовик, который ехал с поднятым кузовом. Мост упал на кабину грузовика и на "ГАЗель", ехавшую во встречном направлении. Водители обоих ТС погибли на месте аварии. Ровно год назад подобный инцидент произошёл на трассе М-5 "Урал", а в апреле этого года - на ЕКАДе.

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