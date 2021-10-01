Темы дня

Общество / Авто и транспорт
1 октября 2021, 19:30

В Екатеринбурге на выходные снова перекроют Макаровский мост

трамвай

Маршруты №3 и 23 изменят схему своего движения. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на выходные вновь перекроют Макаровский мост. Ограничения будут действовать с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября.

Ограничения связаны с ремонтом путепровода. Объехать закрытый участок автолюбители могут по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Перекрытие также коснётся общественного транспорта. Для трамваев проезд будет закрыт по ул. Челюскинцев от Луначарского до остановки "Дворец Молодёжи". В связи с этим маршруты №3 и 23 изменят схему своего движения, №7 - отменят.

Фото: сайт ЕМУП "Гортранс"

Добавим, следующее перекрытие запланировано на период с вечера 8 октября до утра 11 октября. С полным графиком закрытий на месяц можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.10.2021, 21:31 / Общество
В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
01.10.2021, 19:30 / Общество
В Екатеринбурге на выходные снова перекроют Макаровский мост
01.10.2021, 18:48 / Общество
Замгубернатора Свердловской области уточнил, где будут введены безковидные зоны
01.10.2021, 18:29 / Политика
Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена
01.10.2021, 17:40 / Общество
Павел Креков рассказал, как будут наказывать за игнорирование обязательной вакцинации на Среднем Урале