В Екатеринбурге на выходные снова перекроют Макаровский мост

Маршруты №3 и 23 изменят схему своего движения. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на выходные вновь перекроют Макаровский мост. Ограничения будут действовать с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября.

Ограничения связаны с ремонтом путепровода. Объехать закрытый участок автолюбители могут по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Перекрытие также коснётся общественного транспорта. Для трамваев проезд будет закрыт по ул. Челюскинцев от Луначарского до остановки "Дворец Молодёжи". В связи с этим маршруты №3 и 23 изменят схему своего движения, №7 - отменят.

Фото: сайт ЕМУП "Гортранс"

Добавим, следующее перекрытие запланировано на период с вечера 8 октября до утра 11 октября. С полным графиком закрытий на месяц можно ознакомиться тут.