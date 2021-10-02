Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 октября 2021, 12:40

В Екатеринбурге в октябре перекроют движение на улице Готвальда

Дорожный знак

дорогу перекроют в конце октября. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге из-за ремонта перекроют движение на улице Готвальда. Это произойдёт в конце октября.

АО "ЕТК" перекроет движение транспорта на ул. Готвальда в районе дома №14а. Дорога будет закрыта с 22 до 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На этом участке будет производится строительство теплосетей. Объехать перекрытие можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.

Напомним, в Екатеринбурге на выходные вновь перекроют Макаровский мост. Ограничения будут действовать с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2021, 12:40 / Общество
В Екатеринбурге в октябре перекроют движение на улице Готвальда
02.10.2021, 12:08 / Общество
В Екатеринбурге умер бывший член Общественной палаты Олег Скворцов
02.10.2021, 11:10 / Экономика
Сборы с металлургов Свердловской области выросли вдвое из-за экспортных пошлин
02.10.2021, 10:10 / Общество
Рассказываем, где в Свердловской области можно привиться от коронавируса
02.10.2021, 09:13 / Экономика
Евгений Куйвашев подписал указ об индексации окладов госслужащих Свердловской области