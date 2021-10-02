В Екатеринбурге в октябре перекроют движение на улице Готвальда

дорогу перекроют в конце октября. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге из-за ремонта перекроют движение на улице Готвальда. Это произойдёт в конце октября.

АО "ЕТК" перекроет движение транспорта на ул. Готвальда в районе дома №14а. Дорога будет закрыта с 22 до 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На этом участке будет производится строительство теплосетей. Объехать перекрытие можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.

Напомним, в Екатеринбурге на выходные вновь перекроют Макаровский мост. Ограничения будут действовать с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября.