На трассе М-5 "Урал" досрочно завершили реконструкцию моста через реку Синару

Новый мост пропускает больше машин. Фото: пресс-служба Упрдор "Южный Урал".

Строители раньше срока закончили реконструкцию моста через реку Синару. Объект находится недалеко от границы Свердловской и Челябинской областей.

Это произошло благодаря тому, что строители работали в две смены,сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Урал". Территорию конструкции расширили с 9,8 до 12,9 м, а протяжённость увеличили с 30 до 35,15 м.

Мост находился в ветхом состоянии. Во время капитального ремонта были усилены опоры, заменены балки пролётных строений, использовалось двухслойное дорожное покрытие, верхний слой которого - это долговечный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также планировалось сделать строение экологичным, так как оно находится в водоохранной зоне. Для этого здесь организовали систему фильтров для стекающей с трассы в реку воды.

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