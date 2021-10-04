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Общество / Авто и транспорт
4 октября 2021, 10:17

Из Кольцово возобновились рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану

Кольцово

ПЦР-тест об отсутствии коронавируса для въезда в Доминиканскую Республику не нужен. Фото: Галина Соловьёва.

Из Кольцово можно отправиться на курорты Доминиканской Республики. Первый полёт в Ла-Роману был выполнен в минувшую субботу. Днём позже, 3 октября, впервые за семь лет самолёт вылетел из Екатеринбурга в Пунта-Кану.

По данным в пресс-службе аэропорта, рейс в Ла-Роману обслуживала авиакомпания Azur Air, в Пунта-Кану - Nordwind. Оба воздушных судна - широкофюзеляжные самолёты Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый - вылетели в Доминикану с полной загрузкой.

"Ранее полёты из Кольцово в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019/20. Рейсы в Пунта-Кану не выполнялись с 2014 года", - говорится в сообщении.

ПЦР-тест об отсутствии коронавируса для въезда в страну не нужен. Также россиянам не нужна виза. Необходимо лишь, чтобы срок действия загранпаспорта был не менее сроков поездки.

В настоящее время из столицы Урала осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них такие курортные направления, как: Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие.

Областная газета Свердловской области

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