По одной из улиц в центре Екатеринбурга досрочно запустили движение

За время работ строители обновили дорожное полотно, тротуары, подземные коммуникации. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге капремонт улицы Горького завершён досрочно. Для автолюбителей доступен обновлённый участок общей протяжённостью около 300 метров.

Улицу обновляли в два этапа. В прошлом году был отремонтирован участок Горького от Малышева до Карла Маркса. В 2021 году - специалисты организовали сквозное движение, продлив транспортную артерию до улицы Куйбышева.

Ожидалось, что ограничения продлятся до 10 октября. Однако ООО "ГУДСР", которое занималось ремонтом, открыло улицу сегодня. За время работ строители обновили дорожное полотно, тротуары, подземные коммуникации. Также там появились велодорожки, газоны и малые архитектурные формы.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, сквозное движение должно снизить дорожно-транспортную нагрузку на прилегающих территориях.

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