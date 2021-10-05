С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Направления будут доступны из России. Фото:Евгения Скачкова

Россия с 5 октября восстанавливает авиасообщение с пятью странами: Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также увеличивается география рейсов в Индию и Испанию.

Соответствующие решения ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С 5 октября будут возможны авиаперелёты по следующим маршрутам:

Дания: Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю;

Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю; Джибути: Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю;

Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новая Зеландия: Москва – Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю;

Москва – Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу : Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю;

: Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю; Южно-Африканская Республика: Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Как сообщает АТОР, для приезда в Джибути всем пассажирам, начиная с 12 лет, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Невакцинированные пассажиры должны пройти карантин 10 дней за свой счёт. Вакцина "Спутник V" одобрена Джибути.По данным МИД РФ, по прибытии в страну проводится тестирование всех иностранцев на COVID-19 посредством сдачи ещё одного ПЦР-теста.

Дания разрешает въезд в страну тем, у кого есть ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часа до вылета (не нужен для детей до 12 лет),также необходимо будет сдать тест по прибытии и отсидеть 10-дневный карантин. Вакцинированные освобождаются от тестирования и карантина, но "Спутник V" не входит в список одобренных вакцин.

Новая Зеландия также требует сделанный заранее ПЦР-тест. Кроме этого, необходимо получить карантинный ваучер, который нужно предъявить при посадке на борт. Далее - 14-дневный карантин.

Перу просит иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР или антигенного теста, выданный не более чем за 72 часа до вылета в Перу (на испанском или английском языке). Карантина по прибытию нет. За 72 часа до вылета нужно заполнить онлайн декларацию о состоянии здоровья и геолокализации на английском или испанском языке + скачать на телефон приложение миграционной службы для ускорения процесса паспортного контроля на месте и заранее ввести туда свои данные, получив QR-код.

Также с сегодняшнего дня увеличивается число регулярных рейсов на взаимной основе по следующим направлениям:

Бахрейн: Москва – Манама до 3 рейсов в неделю;

Москва – Манама до 3 рейсов в неделю; Индия: Москва – Дели до 4 рейсов в неделю;

Москва – Дели до 4 рейсов в неделю; Объединённые Арабские Эмираты : Москва – Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва – Абу-Даби до 5 рейсов в неделю, Жуковский – Дубай до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с 1 до 2 рейсов в неделю;

: Москва – Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва – Абу-Даби до 5 рейсов в неделю, Жуковский – Дубай до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с 1 до 2 рейсов в неделю; Таджикистан : Москва – Худжанд и Москва – Куляб до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до 2 рейсов в неделю по каждому маршруту;

: Москва – Худжанд и Москва – Куляб до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до 2 рейсов в неделю по каждому маршруту; Узбекистан: Москва – Ташкент до 4 рейсов в неделю.

Кроме того, появятся рейсы по следующим маршрутам:

Узбекистан по маршрутам: Москва – Бухара с частотой 2 рейса в неделю, Москва – Ургенч 1 рейс в неделю, Москва – Самарканд 2 рейса в неделю, Москва – Наманган 1 рейс в неделю, Москва – Фергана 1 рейс в неделю, Москва – Андижан 1 рейс в неделю, Москва – Термез 1 рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

по маршрутам: Москва – Бухара с частотой 2 рейса в неделю, Москва – Ургенч 1 рейс в неделю, Москва – Самарканд 2 рейса в неделю, Москва – Наманган 1 рейс в неделю, Москва – Фергана 1 рейс в неделю, Москва – Андижан 1 рейс в неделю, Москва – Термез 1 рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Объединённые Арабские Эмираты по маршруту Москва – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю; Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю; Киргизия по маршруту Москва – Ош с частотой 4 рейса в неделю; по маршрутам Санкт-Петербург – Бишкек 1 рейс в неделю, Санкт-Петербург – Ош и Новосибирск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, Красноярск – Ош, Екатеринбург – Ош и Иркутск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте;

по маршруту Москва – Ош с частотой 4 рейса в неделю; по маршрутам Санкт-Петербург – Бишкек 1 рейс в неделю, Санкт-Петербург – Ош и Новосибирск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, Красноярск – Ош, Екатеринбург – Ош и Иркутск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте; Япония по маршруту Хабаровск – Токио с частотой 7 рейсов в неделю.

Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами. Кроме этого, оперштаб принял решение продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией.

Напомним, 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Кроме того, сняла все ограничения на перелёты между РФ и Белоруссией.