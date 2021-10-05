Средняя цена нового автомобиля в России превысила 2 миллиона рублей

За январь-август машины подорожали в среднем на 21%. Фото: Алексей Кунилов

В России машины продолжают расти в цене. В августе средневзвешенная цена на новый автомобиль перешагнула отметку в 2 миллиона рублей.

По данным "Автостата", за январь-август машины подорожали в среднем на 21%. По итогам года они могут вырасти в цене на 25%. Подорожание средств передвижения специалисты связывают с нехваткой машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей.

"В июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн рублей, а в августе выросла ещё на 200 тысяч. С учётом сложившейся ситуации на рынке эксперты уверены, что рост цен на автомобили продлится и дальше", - говорится в сообщении агентства.

Добавим, что средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений, рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели.

Напомним, что в целом за 2020 год россияне отдали 2,5 триллиона рублей за новые машины. Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента по итогам прошлого года выросла на 4%, до 1,33 млн рублей, премиум-класса – на 13% до 4,93 млн рублей.

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