За три дня в Свердловской области задержали 350 нарушителей ПДД

Профилактические мероприятия в регионе продолжаются. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области с 1 по 3 октября включительно прошли массовые проверки транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 350 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД.

В том числе было остановлено 174 нетрезвых водителя. Из них 39 человек отказались от прохождения освидетельствования, ещё 28 - ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Также автоинспекторами задержаны 173 автолюбителя без водительских прав.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за 9 мес. 2021 года зарегистрировано 238 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погиб 61 человек, 321 - получил травмы.