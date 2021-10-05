Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 октября 2021, 14:14

За три дня в Свердловской области задержали 350 нарушителей ПДД

рейд по нарушителям ПДД

Профилактические мероприятия в регионе продолжаются. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области с 1 по 3 октября включительно прошли массовые проверки транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 350 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД.

В том числе было остановлено 174 нетрезвых водителя. Из них 39 человек отказались от прохождения освидетельствования, ещё 28 - ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Также автоинспекторами задержаны 173 автолюбителя без водительских прав.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за 9 мес. 2021 года зарегистрировано 238 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погиб 61 человек, 321 - получил травмы.

Профилактические мероприятия в регионе продолжаются.

Гражданам, увидевшим нетрезвого водителя за рулём, следует сообщать об этом в дежурную часть по телефону "02" или в единую экстренную службу "112".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2021, 16:26 / Культура
В Екатеринбурге 12 ноября выберут нового ректора ЕГТИ
05.10.2021, 16:23 / Общество
Умерла председатель гордумы Североуральска Елена Балбекова
05.10.2021, 16:16 / Политика
Назначен полномочный представитель губернатора Свердловской области в Заксобрании
05.10.2021, 15:41 / Общество
Свердловская область получит 60,5 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов
05.10.2021, 15:40 / Политика
Евгений Куйвашев передал копии архивных фотоснимков Послу Финляндии в России Антти Хелантеря