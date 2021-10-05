За три дня в Свердловской области задержали 350 нарушителей ПДД

В Свердловской области с 1 по 3 октября включительно прошли массовые проверки транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 350 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД.
В том числе было остановлено 174 нетрезвых водителя. Из них 39 человек отказались от прохождения освидетельствования, ещё 28 - ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Также автоинспекторами задержаны 173 автолюбителя без водительских прав.
Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за 9 мес. 2021 года зарегистрировано 238 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погиб 61 человек, 321 - получил травмы.
Профилактические мероприятия в регионе продолжаются.
Гражданам, увидевшим нетрезвого водителя за рулём, следует сообщать об этом в дежурную часть по телефону "02" или в единую экстренную службу "112".