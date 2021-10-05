С 11 октября на СвЖД начнёт действовать зимний график движения пригородных поездов

На Свердловской железной дороге пригородные поезда переходят на зимнее расписание. С 11 октября планируется отменить девять летних электричек.
По данным пресс-службы СвЖД, изменения связаны с завершением дачного сезона. Традиционно в осенне-зимний период отмечается снижение пассажиропотока. В связи с этим будут отменены сразу девять поездов.
При этом с 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 – Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский. Исключительно по рабочим дням пассажиров начнёт возить электричка Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил (№6823/6824).
Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых поездов отменят введённые на летний период остановки.
С актуальным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).