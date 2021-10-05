Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 октября 2021, 20:31

С 11 октября на СвЖД начнёт действовать зимний график движения пригородных поездов

элекстричка

С 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 – Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский. Фото: Владимир Мартьянов.

На Свердловской железной дороге пригородные поезда переходят на зимнее расписание. С 11 октября планируется отменить девять летних электричек.

По данным пресс-службы СвЖД, изменения связаны с завершением дачного сезона. Традиционно в осенне-зимний период отмечается снижение пассажиропотока. В связи с этим будут отменены сразу девять поездов.

При этом с 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 – Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский. Исключительно по рабочим дням пассажиров начнёт возить электричка Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил (№6823/6824).

Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых поездов отменят введённые на летний период остановки.

С актуальным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2021, 21:47 / Политика
Олег Чемезов назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области
05.10.2021, 20:32 / Общество
Киноэкипаж вышел на связь с Землёй с борта МКС
05.10.2021, 20:31 / Общество
С 11 октября на СвЖД начнёт действовать зимний график движения пригородных поездов
05.10.2021, 19:55 / Общество
Владимир Путин призвал в ближайшие годы убрать из городов мусорные полигоны
05.10.2021, 19:17 / Общество
Кабмин РФ разработал меры по борьбе с COVID-19 без введения локдауна