Для жителей Светлого в Екатеринбурге организуют остановку экспресс-маршрутки №44

Микрорайон "Светлый" находится далеко от центра. Фото: Галина Соловьёва

Жителям микрорайона Светлый в Екатеринбурге общественный транспорт станет доступнее. Власти города планируют организовать дополнительную остановку экспресс-маршрутки №44 на Кольцовском тракте.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе мэрии, автобус не будет заезжать в сам микрорайон, но зато будет останавливаться неподалёку.

"Остановочные комплексы ставить не предполагается. Кольцовский тракт не муниципальный. Мы там не можем ничего строить, устанавливать. Речь только о том, что рассматривается возможность в маршрутах городских автобусов предусмотреть остановку у Рамады, например. Там есть остановка, которой пользуются автобусы", - пояснила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

Напомним, в Екатеринбурге до 31 декабря закрыли выезд с улицы Яблоневой на Кольцовский тракт. Эта дорога пользовалась большой популярностью у жителей Химмаша, микрорайонов Светлый и Кольцово.