Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 октября 2021, 18:53

Для жителей Светлого в Екатеринбурге организуют остановку экспресс-маршрутки №44

Дома Светлого

Микрорайон "Светлый" находится далеко от центра. Фото: Галина Соловьёва

Жителям микрорайона Светлый в Екатеринбурге общественный транспорт станет доступнее. Власти города планируют организовать дополнительную остановку экспресс-маршрутки №44 на Кольцовском тракте.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе мэрии, автобус не будет заезжать в сам микрорайон, но зато будет останавливаться неподалёку.

"Остановочные комплексы ставить не предполагается. Кольцовский тракт не муниципальный. Мы там не можем ничего строить, устанавливать. Речь только о том, что рассматривается возможность в маршрутах городских автобусов предусмотреть остановку у Рамады, например. Там есть остановка, которой пользуются автобусы", - пояснила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

Напомним, в Екатеринбурге до 31 декабря закрыли выезд с улицы Яблоневой на Кольцовский тракт. Эта дорога пользовалась большой популярностью у жителей Химмаша, микрорайонов Светлый и Кольцово.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2021, 19:17 / Общество
Кабмин РФ разработал меры по борьбе с COVID-19 без введения локдауна
05.10.2021, 18:54 / Политика
На первом заседании свердловские депутаты выберут председателя Заксобрания
05.10.2021, 18:53 / Общество
Для жителей Светлого в Екатеринбурге организуют остановку экспресс-маршрутки №44
05.10.2021, 18:34 / Общество
Не полетевшей сегодня в космос актрисе предложили стать космонавтом
05.10.2021, 18:18 / Общество
Названа дата проведения юбилейного ПМЭФ