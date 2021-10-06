В Екатеринбурге после смерти школьницы объявили охоту на ​зацеперов

Зацепиться за трамвай довольно просто, но даже при поворотах можно получить серьезные травмы. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге после смерти девочки-зацепера организованы рейды. Сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают подросткам об опасности передвижения на прицепных устройствах трамваев.

Именно такой способ поездки на общественном транспорте выбрала погибшая 13-летняя девочка. Инцидент произошёл в понедельник вечером. Школьница, находившаяся на сцепке между вагонами трамвая, во время движения упала на трамвайные пути.

Чтобы предотвратить подобные происшествия инспекторы вышли сегодня на остановочные комплексы. Они следят за поведением несовершеннолетних, а также рассказывают детям об опасностях такого развлечения, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Проблемой озадачено и руководство ЕМУП «Гортранс». Из-за юных нарушителей нередко останавливается движение вагонов. Как отмечают водители, зацепиться за трамвай просто, но даже при поворотах можно получить серьёзные травмы.