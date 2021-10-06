Развитием наземного метро в Екатеринбурге будет заниматься московская компания

Предполагается, что будет создано 8 линий наземного метро, которые соединят Екатеринбург с городами-спутниками. Власти обещают «единую тарифную политику». Фото: Предоставлено СвЖД

В Екатеринбурге проходит строительный форум-выставка 100+ TechnoBuild. На его полях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Мосинжпроект", которое займётся развитием наземного метро в столице Урала.

Подписанный документ предполагает выстраивание взаимодействия по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры. Опыт компании власти города будут использовать для реализации идеи по созданию наземного метро в Екатеринбурге.

Планируется, что по кольцевой железной дороге будет курсировать основной маршрут, из районов к нему протянутся радиальные линии. Всего в городе организуют 8 линий городской электрички. Они свяжут отдалённые районы города между собой. Первые две - Новокольцовская и Юго-Западная - будут созданы на основе продления уже существующих маршрутов городской электрички столицы Урала.

Проект наземного метро обсуждался в этом году на выставке ИННОПРОМ. Идею развития городского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге поддержал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" принимает активное участие в расширении улично-дорожной сети в Москве и проектировании пересадочных узлов. Компания занималась программой развития московского метро, работала над созданием электро депо "Руднево" и станций "Мнёвники", "Электрозаводская", "Беломорская" и "Рассказовка".

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