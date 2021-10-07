Зацеперы гибнут под колёсами. Как взрослым отвадить детей от опасного увлечения?

Покатушки на «колбасе» могут закончиться трагически. Фото: Павел Ворожцов

Два дня назад в Екатеринбурге под колёсами трамвая погибла тринадцатилетняя девочка, которая каталась на сцепке между вагонами и сорвалась на рельсы. Такая забава у подростков весьма популярна. «ОГ» попыталась выяснить, почему борьба с зацепингом не даёт результатов.

ЧП с зацеперами, так называют любителей кататься на прицепных устройствах электротранспорта, случаются каждый год. Подростки гибнут, калечатся, становятся инвалидами. После очередного громкого происшествия на зацеперов устраивают облавы, но постепенно всё сходит на нет. До следующего несчастья.

– Сотрудники полиции, автоинспекторы и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят скрытый контроль для выявления так называемых зацеперов, – говорит начальник отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Любовь Файзулина. – На остановочных комплексах инспекторы рассказывают подросткам об опасностях экстремального способа катания на трамваях, убеждают, что не стоит рисковать жизнью. Однако и родители должны объяснять детям, что кататься на прицепах опасно, должны знакомить их с правилами безопасного поведения на дорогах.

По словам Любови Файзулиной, чаще всего в Екатеринбурге зацеперов можно встретить на улицах Технической, Белореченской, Бебеля, Халтурина и Титова. Однако пока в ходе рейдов ни одного подростка обнаружить и снять с прицепного устройства не удалось. Возможно, их напугала трагическая гибель сверстницы.

– Активизируются зацеперы периодически, то тихо-тихо, то будто плотину прорвёт, – делится многолетними наблюдениями главный ревизор безопасности движения Гортранса Екатеринбурга Алексей Погорелов. – В иные годы из-за них по нескольку десятков остановок трамваев в день фиксировалось. Месяц-два поездят и перестанут. Потом снова начинают. В основном это дети до 14 лет, но не только.

Несколько лет назад зецеперы вовсю развлекались на железной дороге. Катались на подножках, на буферах и сцепках между вагонами, на крышах электропоездов. Часто забавы заканчивались трагически: дети гибли под колесами, от разрядов тока. Но постоянные рейды транспортной полиции на участках, где есть доступ к движущимся составам, бдительность машинистов и работников станций, которые оповещают полицию о нахождении детей около железной дороги, сделали своё дело.

– В мае 2020 года на станции Екатеринбург-Сортировочный двое подростков устроились на подножках вагона грузового поезда, но их вовремя обнаружили, травмирования удалось избежать, – сообщила «ОГ» начальник отдела по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский майор полиции Екатерина Елфимова. – В нынешнем году случаев зацепинга на Свердловской железной дороге не было.

Переломить ситуацию с зацепингом на городском транспорте пока не удаётся. Бороться с любителями покататься на прицепных устройствах водителям трамваев и троллейбусов, по словам Алексея Погорелова, крайне сложно. Тормознуть посреди пути, чтобы снять юного зацепера, опасно прежде всего для него самого. Он может кинуться в строну и попасть либо под колеса вагона, движущегося во встречном направлении, либо под колёса авто. Такие случаи, увы, бывали. Делать вид, что не замечаешь, тоже нельзя — в любой момент хулиган может сорваться. Есть и ещё одна причина, по которой мало кто хочет с пацанами и пацанками связываться.

– Ухватишь нарушителя покрепче, могут синяки на руке остаться, – говорит Алексей Погорелов. — Родители потом по судам затаскают. Прошли те времена, когда мать с отцом говорили спасибо тем, кто пресёк хулиганскую выходку их чада.

Между тем именно родители виноваты в том, что их дети в качестве досуга выбирают гибельный экстрим. Самих зацеперов привлечь к ответственности по причине их малолетства нельзя. Штраф в размере от 100 до 500 рублей могут выписать родителям: по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Впрочем, гибель ребёнка является высшей мерой наказания для родителей. Жаль, что понимание этого приходит слишком поздно.

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