Мэрия Екатеринбурга приостановила работу над проектом второй веткой метро

В Екатеринбурге действует только одна ветка метро. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге администрация города приостановила работу над проектом строительства второй ветки метро. Администрация сфокусировалась на трамвайных ветках.

"Сегодня на уровне федеральном принято решение о приостановке всех проектов по подземному метро за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска, наших соседей. Поэтому пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации", — объявил сегодня вице-мэр Екатеринбурга Алексей Корюков на брифинге.

По его словам, сейчас город смотрит в сторону развития наземного электротранспорта, в частности трамвая. В октябре планируют начать возводить ветку в Академический, в этом году хотят уже завершить строительство путей в Верхнюю Пышму. В следующем, 2022 году город получит инфраструктурный кредит порядка 14 млрд рублей. Туда заложена сумма на трамвайную линию в Солнечный. Также прорабатывается вопрос Березовского.

Также администрация города увлеклась идеей развития наземного городского метро. Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Мосинжпроект", которое займётся развитием этой идеи в столице Урала. Ранее компания уже реализовывала проекты с московским метрополитеном.

"Областная газета" разбиралась, почему вторая ветка метро столько лет остаётся несбыточной мечтой екатеринбуржцев.