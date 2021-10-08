В Екатеринбурге на все выходные закроют Макаровский мост и улицу Донскую

Проехать по Макаровскому мосту не получится до утра понедельника. Фото: Галина Соловьёва.

Макаровский мост в Екатеринбурге вновь закроют на все выходные. Он будет недоступен для автолюбителей с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября. В тот же период времени из-за ремонта трамвайных путей дорожники ограничат движение общественного транспорта на одной из улиц Эльмаша.

Перекрытие путепровода на Челюскинцев также скажется на трамваях. Маршруты №3 и 23 изменят схему своего движения, №7 - отменят, напоминает ЕМУП "Гортранс". Горожанам придётся искать пути объезда. Тем, кто на машине, предлагается следовать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

В связи с перекрытием на улице Донской (от Энтузиастов до Баумана) движение трамваев №7, 14, 16, 17 будет закрыто в оба направления. На участке установят соответствующие знаки.

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