В свердловском ГИБДД водителям напомнили о необходимости смены резины

В регионе в ближайшие дни осадки ожидаются местами - дождь с мокрым снегом. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловских водителей призвали начать готовиться к зиме. В ГИБДД напомнили о необходимости смены резины.

"Чтобы избежать аварийных ситуаций желательно быть готовыми к изменению погодных условий, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным синопттиков Уральского гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни осадки ожидаются местами - дождь с мокрым снегом. Столбики термометров будут опускаться до -2...-7 градусов. В Екатеринбург заморозки до -2...-4 градусов придут в ночь на 11 октября. Однако пока в регионе не выпал снег, водители не торопятся сменить летние шины на зимние.

В ГИБДД отмечают, что именно при смене погоды на дорогах растёт число ДТП. При меняющихся условиях стоит соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а при выпадении снега - снижать скорость до минимума.

"С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололёд, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге", - отметили в свердловской Госавтоинспекции.

Инспекторы призывают и пешеходов быть внимательными и соблюдать требования ПДД.