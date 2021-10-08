Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 октября 2021, 15:36

В свердловском ГИБДД водителям напомнили о необходимости смены резины

Машины на парковке

В регионе в ближайшие дни осадки ожидаются местами - дождь с мокрым снегом. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловских водителей призвали начать готовиться к зиме. В ГИБДД напомнили о необходимости смены резины.

"Чтобы избежать аварийных ситуаций желательно быть готовыми к изменению погодных условий, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным синопттиков Уральского гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни осадки ожидаются местами - дождь с мокрым снегом. Столбики термометров будут опускаться до -2...-7 градусов. В Екатеринбург заморозки до -2...-4 градусов придут в ночь на 11 октября. Однако пока в регионе не выпал снег, водители не торопятся сменить летние шины на зимние.

В ГИБДД отмечают, что именно при смене погоды на дорогах растёт число ДТП. При меняющихся условиях стоит соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а при выпадении снега - снижать скорость до минимума.

"С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололёд, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге", - отметили в свердловской Госавтоинспекции.

Инспекторы призывают и пешеходов быть внимательными и соблюдать требования ПДД.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2021, 18:25 / Общество
В Свердловской области началась бесплатная вакцинация иностранцев от COVID-19
08.10.2021, 17:33 / Общество
На ремонт здания театра "Урал Опера Балет" готовы потратить ещё 63 миллиона
08.10.2021, 16:36 / Общество
Два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила
08.10.2021, 16:30 / Общество
Владимир Путин поприветствовал участников Демидовской ассамблеи в Нижнем Тагиле
08.10.2021, 15:48 / Культура
Турин станет местом проведения "Евровидения-2022"