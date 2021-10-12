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Общество / Авто и транспорт
12 октября 2021, 12:18

При строительстве трассы Казань - Екатеринбург планируют использовать новые технологии

укладка асфальта

Для дороги планируют использовать более прочное покрытие. Фото: Павел Ворожцов

43 километра трассы Казань - Екатеринбург пройдёт по территории Свердловской области. Сотрудники компании "Автодор" рассматривают возможность применить цементобетонное покрытие при строительстве дороги.

Технология цементобетонных покрытий успешно применялась при капитальном ремонте участка трассы М-4 "Дон" в Московской области в 2017 года. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Исследования компании показали, что при среднесуточной интенсивности более 65 тысяч автомобилей в сутки, срок службы покрытия увеличивается в два раза. Из-за более равномерного распределения нагрузки, на дороге не возникает глубокой колеи и вмятин от гружённых фур.

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения его строительства – 2024 год.

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Областная газета Свердловской области

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