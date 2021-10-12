Уралуправтодор завершил подготовку к зимнему сезону

Зимой на дорогах надо быть аккуратнее. Фото: Владимир Мартьянов

Уралуправтодор проверил, как подрядные организации, обслуживающие дороги в Свердловской области, готовы к зиме. Все подготовительные работы завершены.

Специалисты Уралуправтодора проверили подведомственные им трассы УрФО: М-5, Р-242, Р-351, Р-354, Р-404, Р-402 и Р-254. Также они осмотрели более 40 производственных баз и площадок для хранения противогололёдных материалов. На зиму заготовлено 2,43 тыс. куб.м. песка и 236,87 тыс. тонн песко-соляной смеси, сообщают в пресс-службе учреждения.

Зимой дороги будут обслуживать 425 единиц техники. Среди них комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Все они оснащены системой ГЛОНАСС/GPS и необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ.

Совместно с Управлением ГИБДД по Свердловской области был проработан порядок введения ограничений или временного прекращения движения автотранспорта при значительных ухудшениях погоды на дорогах. К зимнему сезону готовы 47 теплых стоянок для дорожной техники и 41 помещение для отдыха и обогрева рабочих и водителей. Для обеспечения безопасного движения организована сеть современных диспетчерских центров.

Напомним, узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный).