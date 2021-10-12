В центре Екатеринбурга для водителя трамвая вызвали скорую помощь

На место приехала скорая помощь. Фото: Светлана Хомякова

В центре Екатеринбурга встали трамваи. Движение остановилось из-за плохого самочувствия одного из водителей электротранспорта.

На место приехала реанимация. Об этом сообщила одна из читательниц "Областной газеты". По её словам, движение трамваев остановилось на участке улицы Ленина от Бажова до Восточной. Встали пять трамваев. Кондукторы ходили и спрашивали, есть ли медики среди пассажиров.

В диспетчерской службе трамвайно-троллейбусного управления информацию о плохом самочувствии водителя и вызове скорой помощи для него подтвердили.