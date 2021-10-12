Темы дня

Общество / Авто и транспорт
12 октября 2021, 17:26

В центре Екатеринбурга для водителя трамвая вызвали скорую помощь

Реанимация

На место приехала скорая помощь. Фото: Светлана Хомякова

В центре Екатеринбурга встали трамваи. Движение остановилось из-за плохого самочувствия одного из водителей электротранспорта.

На место приехала реанимация. Об этом сообщила одна из читательниц "Областной газеты". По её словам, движение трамваев остановилось на участке улицы Ленина от Бажова до Восточной. Встали пять трамваев. Кондукторы ходили и спрашивали, есть ли медики среди пассажиров.

В диспетчерской службе трамвайно-троллейбусного управления информацию о плохом самочувствии водителя и вызове скорой помощи для него подтвердили.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.10.2021, 18:54 / Экономика
В ближайшие три года на соцподдержку россиян будет направлено 41,5 триллиона рублей
12.10.2021, 18:02 / Спорт
В регулярном чемпионате НХЛ примут участие 44 россиянина
12.10.2021, 17:56 / Общество
Владимир Путин предложил индексировать маткапитал на размер фактической инфляции с 2022 года
12.10.2021, 17:48 / Общество
В России от коронавируса вакцинировались 43 миллиона человек
12.10.2021, 17:26 / Общество
В центре Екатеринбурга для водителя трамвая вызвали скорую помощь