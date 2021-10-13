В Екатеринбурге на выходные закроют движение трамваев по улице Донской

Трамвай №7 отменят. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие и следующие выходные в Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Донской от остановки «Энтузиастов» до конечной станции «Эльмаш». Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Перекрытие участка, по данным пресс-службы мэрии, запланировано на период с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября, а также с 23:30 22 октября до 05:00 25 октября. В Гортрансе уточняют, что ограничения будут вводиться на полчаса позже, в 00:00 16 и 23 октября.

В связи с ремонтными работами на улице Донской (от Энтузиастов до Баумана) будет полностью закрыт трамвайный маршрут №7 «Эльмаш – 7 Ключей». Трамвай №14 «Керамическая – Эльмаш» будет следовать по маршруту №25 «Керамическая – Фрезеровщиков», а №16 «Эльмаш – Шарташ» (в сторону «Шарташа») - от станции «Фрезировщиков» по Старых Большевиков и далее по своему маршруту.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбрать маршрут своего передвижения.

Добавим, по выходным в уральской столице также закрывается движение личного и общественного транспорта по Макаровском мосту.