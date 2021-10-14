Из-за смога рейс из Доминиканы в Екатеринбург перенаправили в Тюмень

Рейс выполняла компания "Azur-air". Фото: Евгения Скачкова

Самолёт, летевший по маршруту из Доминиканы в Екатеринбург, не смог приземлится в городе из-за сложных метеоусловий. Его перенаправили на запасной аэродром в Тюмень.

Это следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Самолёт вылетел из Ла-Романы и должен был приземлится в Екатеринбурге в 6:00 п местному времени, но в 7:20 он приземлился в Тюмени. В столицу Урала авиасудно должно вернуться в 9:40. Также были задержаны вылеты самолётов из Екатеринбурга.

"По причине сложных метеоусловий в Екатеринбурге (туман) были задержаны один рейс на прилёт и семь рейсов на вылет. На вылет задержки составили от 6 минут до 1 часа 15 минут. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня Екатеринбург снова накрыл густой смог из-за тлеющих торфяников в районе микрорайона Солнечный. Роспотребнадзор начал новую проверку качества воздуха.