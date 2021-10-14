В Екатеринбурге из-за едкого дыма начали перекрывать дороги и участки федеральных трасс

Евгений Куйвашев поручил кабмину постоянно контролировать обстановку и оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за сильного дыма от горящих торфяников в екатеринбургском микрорайоне Солнечный дорожники начали перекрывать движение на региональных трассах и дорогах уральской столицы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину постоянно контролировать обстановку и оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", в связи с сильным задымлением было решено перекрыть движение по дороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган на участках км 69 - км 75 (объезд через сёла Черемхово, Бруснятское и посёлок Совхозный) и км 106 – км 131+600 (объезд через Каменск-Уральский).

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Также перекрыт участок ЕКАДа - от Полевского тракта до Медного.

"Движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, видимость нулевая", - сообщает ТАСС со ссылкой на городской ГИБДД.

Утром, 14 сентября, первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин в связи с горением торфяников в Солнечном провёл заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС. В ходе совещания принято решение перекрыть движение транспорта на дороге, ведущей от плотины Зелёного бора в микрорайон - по ней сейчас прокладывается система бесперебойной подачи воды на место тушения возгорания. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ, сообщается в telegram-канале администрации Екатеринбурга.

О затянувшем Екатеринбург дыме от торфяников высказался на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

"Я поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД. Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику", - пишет губернатор.

Он также просит жителей Солнечного не находиться долго на улице и не открывать окна в квартирах, пить больше воды, промывать нос, глаза и горло.

"Скоро станет легче: к концу недели синоптики прогнозируют дожди, с ними пожарная опасность существенно снизится", - добавил глава региона.

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