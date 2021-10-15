Turkish Airlines приостановила вылеты в Стамбул из Екатеринбурга

Сейчас из Екатеринбурга в Стамбул шесть рейсов в неделю выполняют также авиакомпании "Победа" и Nordwind. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания Turkish Airlines уведомила Кольцово о приостановке полётов с ноября. Не исключено, что компания вернётся к выполнению рейсов Екатеринбург - Стамбул и обратно, но уже ближе к новому году, с 22 декабря.

Причины приостановки вылетов из столицы Урала официально не называются.

"Помимо Turkish Airlines, в настоящее время из Екатеринбурга в Стамбул шесть рейсов в неделю выполняют авиакомпании "Победа" и Nordwind. С 22 декабря Turkish Airlines может возобновить авиасообщение с частотой три раза в неделю. Логично, что они могут вернуться к полётам ближе к Новому году, когда спрос на направление возрастает", - рассказал "Областной газете" пресс-секретарь екатеринбургского аэропорта Андрей Клименских.

Добавим, что источники "ОГ" в сфере туриндустрии считают, что ограничение полётов зарубежной авиакомпании произошло из-за того, что она не выдержала ценовой конкуренции. Цены у неё гораздо выше, поэтому в последнее время самолёты Turkish Airlines нередко летали полупустые.

Напомним также, что Анталья вошла в список самых популярных направлений для летнего отдыха у уральцев. С 22 июня по конец августа из Кольцово на турецкий курорт вылетело 219 149 пассажиров. Регулярное авиасообщение с Турцией после временного ограничения из-за ковида было восстановлено этим летом.

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