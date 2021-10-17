В проект ПДД для электросамокатов ввели возрастные ограничения

Электросамокаты пользуются большой популярностью. Фото: Алексей Кунилов

В России МВД и Минтранс подготовили изменения в ПДД. Новшества касаются электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Это следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении РИА "Новости". Новые правила вводят некоторые возрастные ограничения.

"Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещённого передвижения с пешеходами, 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам", — цитирует проект постановления агентство.

В документе отмечается, дети младше семи лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. Гражданам старше 14 предлагают разрешить ездить по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

При этом в проекте электросамокатам и другим средствам индивидуальной мобильности предлагают запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители СИМ должны пользоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Напомним, первые изменения в ПДД для ограничения движения электросамокатов рассматривались ещё в начале сентября. Они в основном касались скоростных режимов.

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