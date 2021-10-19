В МУГИСО отреагировали на публикацию «ОГ» об «Украденном Екатеринбурге». Фото: Павел Ворожцов

Ровно год назад «Облгазета» рассказала о нелегальных парковках и портале «Украденный Екатеринбург», авторы которого наносят на онлайн-карту незаконно занятые земельные участки (см. «ОГ» №197 от 21.10.2020). Проектом общественников заинтересовалось министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) и начало совместную работу с айтишниками. Что изменилось с тех пор?

Спустя месяц после публикации специалисты МУГИСО проверили информацию по 200 объектам и определили 100 пилотных участков в разных районах города, с которыми и начали работать. Была сформирована межведомственная рабочая группа, куда вошли представители МУГИСО, администрации города, прокуратуры и полиции.

– Начало положено, но ситуация ещё далека до разрешения, – прокомментировал тогда один из авторов проекта Дмитрий Кречетов.

Прошёл год. Как сообщили в МУГИСО корреспонденту «Облгазеты», за это время сотрудники министерства совместно с администрацией города проанализировали 565 объектов, размещённых на портале. Нарушения подтвердились в 480 случаях. По семи случаям ведомство организовало проверки: нарушителям выдали предписания об устранении нарушений, а материалы проверок передали в управление Росреестра по Свердловской области. В 57 случаях материалы направили в органы прокуратуры, ещё в 316 случаях – в органы полиции. Троих нарушителей привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка и невыполнение в срок законного предписания. Информацией о том, какие меры были приняты в отношении остальных нарушителей, в МУГИСО и мэрии не располагают.

Но до сих пор работа по борьбе с незаконными парковками напоминает сизифов труд. Происходит вынос охранных будок, демонтаж шлагбаумов и «лягушек». Проходит немного времени, и организаторы автостоянок возвращаются на участок. И всё надо начинать сначала.

Почему? Главная проблема в том, что в большинстве случаев эти территории сейчас никак не используются. Поскольку земельные участки на этих землях не сформированы и не поставлены на учёт, администрация не может сдавать их, скажем, в аренду. А свято место, как говорится, пусто не бывает: всегда найдутся желающие заработать на нём.

– Работа по освобождению и вовлечению в гражданский оборот территорий, занятых без правовых оснований, должна носить постоянный характер. Она требует активного участия органов МСУ и правоохранительных органов, а также средств муниципального бюджета (для выноса нелегальных объектов и своевременного благоустройства освобождаемых территорий, – отмечается в ответе ведомства. – При освобождении земельного участка должен быть предусмотрен комплекс мер по благоустройству территории или вовлечению участка в хозяйственный оборот, – отметили в ведомстве. Что сейчас и начали делать.

Так, в конце сентября по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации провёл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Омской, 112, где раньше располагалась незаконная автостоянка. Территорию площадью 2,6 тысячи квадратных метров отдали в аренду на пять лет под легальную автостоянку. Ежегодно она будет приносить в муниципальную казну 457 тысяч рублей. Вырученные средства пойдут на благоустройство городских территорий. В мэрии говорят, что это лишь первая ласточка в организации городских парковочных пространств. Сейчас в работе находятся около полусотни подобных объектов во всех районах уральской столицы, но до решения проблемы ещё далеко.

Когда проблему сделали наглядной, это помогло властям оценить её масштабы и начать поиски наилучшего решения. Может быть, есть смысл продолжить проект и отмечать на карте точки, где с незаконными парковками справились раз и навсегда? Тогда законопослушные горожане смогут в режиме онлайн следить за тем, как украденные участки возвращают городу. А организаторы незаконных парковок будут знать: «Вы всё ещё нарушаете? Тогда мы идём к вам!»

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