В Екатеринбурге начали автоматически штрафовать за неоплату парковки

На платных парковках установлены купольные камеры, которые фиксируют и передают данные о госномерах автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге начали начислять штрафы за неоплату парковки в автоматическом режиме. Нарушители уже получили первые постановления о привлечении к административной ответственности, им предстоит заплатить по 1000 рублей.

До этого за стоянку на платной парковке водителей штрафовали в "ручном режиме". Администрация города выписывала постановления через административные комиссии, что занимало больше времени. Сейчас, согласно федеральному и областному законодательству, штрафы разрешено взимать с помощью ГИБДД. Как и штрафы за нарушения ПДД, они начали приходить по почте.

На платных парковках установлены купольные камеры, которые фиксируют и передают данные о госномерах автомобилей.

"Штрафы теперь оформляются в автоматическом режиме. То есть гражданам направлены почтой постановления о привлечении к административной ответственности с суммой штрафа в размере 1000 рублей. Кроме того, штраф направлен нарушителям также через сервис "Госуслуг", - пояснили "Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Накануне платные парковки обсуждались на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и комиссии по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга. Отмечалось, что за 9 месяцев с начала 2021 года с платных парковок поступило 4 млн рублей. Подземный паркинг принёс ещё 2,5 млн рублей. При этом в программе на 2022–2026 годы на содержание платных парковок заложено 113 млн рублей. Депутаты считают, что после того, как нарушителей начали штрафовать в автоматическом режиме, содержание объектов будет окупаться.

Напомним, что платные парковки организованы в Екатеринбурге с 2014 года. И штрафы за неоплату стоянки действуют с того же времени. Но до этого их выписывали редко из-за несовершенства системы. Попытки увеличить число водителей, которых привлекают за нарушение, принимаются регулярно. Вышеуказанные меры активно обсуждались летом этого года, сейчас они вступили в силу.

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