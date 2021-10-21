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Общество / Авто и транспорт
21 октября 2021, 09:00

Трассу Екатеринбург - Тюмень перекроют 21 октября на время установки надземного перехода

Надземный пешеходный переход

Движение перекроют на участке км 239, возле деревни Маркова. Фото: Алексей Кунилов.

Вечером 21 октября на трассе P-351 Екатеринбург - Тюмень перекроют движение на участке км 239, возле деревни Маркова. В этом месте строители будут устанавливать надземный пешеходный переход.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", движение в обоих направлениях на участке будет перекрыто в период с 23:00 до 23:40. Установка надземного пешеходного перехода призвана разграничить транспортный и пешеходные потоки, увеличить пропускную способность дороги и обезопасить людей.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут движения с учётом действующих перекрытий.

Отметим, что только в нынешнем году в Свердловской области произошло три аварии с грузовиками, врезавшимися в надземные пешеходные переходы. Два ДТП произошли на ЕКАДе - 25 и 29 апреля. Ещё одно - в сентябре на трассе Пермь - Екатеринбург.

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Областная газета Свердловской области

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