Ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле завершат только к 31 декабря 2021 года

Ремонт моста идёт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле продолжается работа по реконструкции моста по улице Циолковского. С учётом отставания от графика ремонт планируется завершить только к 31 декабря 2021 года.

Сейчас закончено около 75% монолитных работ, а также проведены укладка коммуникаций, устройство ливневой канализации, ведётся засыпка подпорных стен. Об этом сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Тагила.

"Несмотря на существенное отставание от графика, строители планируют сдачу моста и открытие движения на перекрёстке улиц Циолковского и Октябрьской революции на последний день 2021 года. Но не исключают и более раннее завершение работ", - говорится в сообщении.

Движение по обновлённому путепроводу будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Также там проложат трамвайные пути и сделают огороженные пешеходные дорожки.

Напомним, ремонт на аварийном мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле начался с 12 мая. Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На реализацию этапа из федерального бюджета выделено 600 млн рублей. Ранее губернатор Свердловской области во время рабочего визита в город установил дату открытия движения по обновлённому мосту – 10 сентября. Однако уже в июле мэр Нижнего Тагила заявлял, что рабочие не успеют завершить к этой дате все работы. Отставания от графика начались ещё в июне, за это подрядчика будут штрафовать.

В начале сентября дату окончания работ снова перенесли. Теперь обещали завершить реконструкцию до конца октября. При этом по контракту окончание первого этапа работ – сдача путепровода – намечена на 30 ноября 2021 года.