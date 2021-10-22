На парковку у офисника на Малышева,101 в Екатеринбурге стали пускать лишь с блатными номерами

Чиновники приезжают на совещания всего один-два раза в неделю. Всё остальное время парковка пустует, а арендаторы вынуждены искать свободные места для своих автомобилей в соседних дворах Фото: Галина Соловьёва

С середины октября на парковку возле здания на Малышева, 101 в Екатеринбурге, где расположено множество организаций, стали пускать исключительно автомобили с тремя буквами А. Если в номере нет волшебного сочетания ААА, шлагбаум не откроется. Служебным авто почти всех остальных организаций, которые размещены в офиснике, допуск закрыли.

В число остальных попала и редакция «Областной газеты». Водители автомобилей, которые используются не для личных поездок, а для служебных нужд, вынуждены рыскать по близлежащим улицам и переулкам в поисках места для стоянки.

«Областная газета» – государственное бюджетное учреждение. Правда, весь транспорт куплен не на бюджетные деньги, а на доходы редакции, и поставлен на государственный учёт в обычном порядке. Поэтому и номера у автомобилей тоже обычные. Учредители газеты — губернатор и Законодательное собрание Свердловской области. Она является органом официальной публикации региональных нормативных актов. Без размещения на страницах «Областной газеты» и на портале pravo.gov66.ru законы, указы, постановления и прочие документы не могут вступить в силу. Но, видимо, всего этого недостаточно, когда речь идёт о дележе мест на парковке.

– Раньше парковкой пользовались все организации, расположенные на Малышева, 101, – объяснила позавчера журналисту «ОГ» управляющая зданием Наталья Варюхина. – Но в последнее время здесь постоянно проводятся совещания по подготовке к Универсиаде. Участники приезжают на служебных машинах, а припарковаться не могут. Кто-то пожаловался, вот и было решено всех посторонних убрать, пускать лишь «ашки» (госномера ААА. – Прим. ред.). Но я уже видела письмо, в котором говорится, что за «Областной газетой» сохраняются два парковочных места.

Как говорится, большое спасибо. О том, как редакция добивалась этой «милости», можно фельетон писать. Ещё 14 октября по электронной почте был отправлен запрос управляющему делами губернатора Свердловской области Николаю Черневу. Оттуда, как выяснилось, письмо с резолюцией решить вопрос ушло Максиму Софрину – директору государственного казённого учреждения Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесённых к областной собственности, в чьём ведении находится парковка. Там несколько дней готовили ответ. Наконец, его отправили обратно управделами губернатора. Однако в редакцию «ОГ» на момент написания материала ответ так и не поступил.

Допуск на парковку, подчеркнём, закрыли почти всем организациям.

Директору СИНПО Максиму Софрину недосуг заставить подчиненных смыть грязные рисунки с будки на парковке у Малышева,101, которые «украшают» стекло не один месяц Фото: Галина Соловьёва