В Екатеринбурге из-за перекрытия Готвальда изменились маршруты трёх автобусов

Перекрытие будет действовать по 24 октября. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге на выходные перекрыли движение по улице Готвальда. Из-за этого изменятся маршруты трёх автобусов.

Строители закроют транспортное движение по улице Готвальда по 24 октября, сообщает пресс-служба горадминистрации. Из-за этого автобусные маршруты № 57А, № 60 и № 082 будут курсировать по следующим направлениям:

автобус № 57А "Школа Созвездие – ДМБ № 9" пойдёт по улицам: Стрелочников – Черепанова – Бебеля – Техническая (в оба направления) – далее по маршруту;

"Школа Созвездие – ДМБ № 9" пойдёт по улицам: Стрелочников – Черепанова – Бебеля – Техническая (в оба направления) – далее по маршруту; автобус № 60 "Пехотинцев – ТРЦ Карнавал – Синие Камни" от остановки "ТРЦ Карнавал" поедет по улицам: Опалихинская – Бебеля – Черепанова – Стрелочников (в оба направления) – далее по маршруту;

"Пехотинцев – ТРЦ Карнавал – Синие Камни" от остановки "ТРЦ Карнавал" поедет по улицам: Опалихинская – Бебеля – Черепанова – Стрелочников (в оба направления) – далее по маршруту; автобус № 082 "КОР – Уралтехгаз" проследует по улицам: Техническая – Бебеля – Черепанова – Стрелочников (в оба направления) – далее по маршруту.

Автомобилистам объехать перекрытие можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.

Напомним, на эти выходные также перекрыто движение по Макаровскому мосту.