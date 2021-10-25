В Нижнем Тагиле на остановках появились электронные табло

В Екатеринбурге на остановках действуют подобные табло. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле на некоторых остановках появились электронные табло. Ранее подобные устройства стали работать в Екатеринбурге.

Установка современных табло на остановках Нижнего Тагила проводится в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы.

Сейчас в тестовом режиме табло установлены на пяти остановках: "УВЗ", "Рудоуправление", "Уральский клинический центр", "ДК «Юбилейный", "Театральная площадь". До конца октября они появятся ещё на пяти других остановочных комплексах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Уточняется, что полностью система заработает в ноябре. Генеральным подрядчиком является телекоммуникационная компания "УГМК-Телеком".

Напомним, подобные электронные табло устанавливаются на остановках Екатеринбурга. Они стали появляться в столице Урала с 2019 года.