Ирбитские власти вогнали в ступор автомобилистов

Власти Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». Фото: Алексей Кунилов

Изменения в правила дорожного движения вносятся у нас с завидной регулярностью. Одних только новых дорожных знаков за последние годы введено около десятка…

Видимо, чтобы облегчить водителям (особенно начинающим) ознакомление с новинками запрещающей, предупреждающей, предписывающей и прочей информационной дорожной графики, муниципальные власти Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». Хотя, наверное, и самых опытных водителей это может вогнать в ступор…