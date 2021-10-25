Темы дня

Общество / Авто и транспорт
25 октября 2021, 17:38

Ирбитские власти вогнали в ступор автомобилистов

Ирбит развязка

Власти Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». Фото: Алексей Кунилов

Изменения в правила дорожного движения вносятся у нас с завидной регулярностью. Одних только новых дорожных знаков за последние годы введено около десятка…

Видимо, чтобы облегчить водителям (особенно начинающим) ознакомление с новинками запрещающей, предупреждающей, предписывающей и прочей информационной дорожной графики, муниципальные власти Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». Хотя, наверное, и самых опытных водителей это может вогнать в ступор…

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге трое полицейских спасли людей из пожара
25.10.2021, 18:57 / Общество
Из Екатеринбурга на военную службу отправились первые 100 солдат
25.10.2021, 18:25 / Общество
В Верхней Салде восстановили грунт на участках, пострадавших от июльского паводка
25.10.2021, 18:21 / Экономика
В ЦБ заявили о рекордной прибыли российских банков
25.10.2021, 17:52 / Общество
В Свердловской области локализовали все природные пожары