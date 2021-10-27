Опубликованы изменения в графике курсирования свердловских электричек на 3-6 ноября

Изменения коснутся поездов "Ласточка", движущихся в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали. Фото: Алексей Кунилов.

В праздничные выходные ноября на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования пригородных поездов. Изменения коснутся поездов "Ласточка", движущихся в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, на период с 3 по 6 ноября вводятся следующие изменения в движении электричек:

№7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:26) назначен на 3 ноября, вместо 5 ноября;

№7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:57) назначен на 3 ноября, вместо 5 ноября;

№7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10) назначен на 4 ноября, вместо 6 ноября;

№7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) назначен на 4 ноября, вместо 6 ноября;

№7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26) назначен на 5 ноября, вместо 3 ноября;

№7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:57) назначен на 5 ноября, вместо 3 ноября;

№7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59) на 5 и 6 ноября отменяется;

№7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:42) назначен на 6 ноября, вместо 4 ноября.

Помимо этого, 4 и 5 ноября будут отменены рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), который курсирует только в рабочие дни.

Напомним, в Свердловской области нерабочие дни пройдут с 30 октября по 7 ноября. В регионе не действуют прямые ограничения на работу театров, торговых центров, заведений общепита, кинозалов, салонов красоты и других организаций, но вход в эти места с 30 октября будет по QR-кодам.