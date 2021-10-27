В Екатеринбурге 18 автобусных маршрутов переведут на расписание выходного дня

Изменения коснутся 23 автобусных маршрутов. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 по 3 ноября в Екатеринбурге изменится график движения ряда автобусных маршрутов. Часть транспортных средств выйдет на линию по расписанию выходного дня.

Речь идёт об автобусах № 24, 27, 28, 36, 37, 43, 50, 54, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 71, 76, 96. Кроме того, по данным ЕМУП "Гортранс", изменения коснутся ещё пяти маршрутов:

№ 69 "п. Исток - мкн. Компрессорный - ст. Кольцово" - движение по рабочим дням;

№ 75 "Восточная - п. Калиновский" - по субботним расписаниям;

№ 90 "Восточная - п. Изоплит" - по субботним расписаниям;

№ 96б "УЗТМ - Центр культуры - ст. Березит" - движение по рабочим дням;

№ 99 "УЗТМ - Окружное кладбище" - движение не осуществляется.

Ранее "Областная газета" публиковала изменения в графике курсирования свердловских электричек на 3-6 ноября. Подробнее об этом тут. Напомним, в Свердловской области нерабочие дни будут длиться с 30 октября по 7 ноября.