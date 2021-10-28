Объявления о новой стоимости будут размещены в салонах автобусов. Фото: Нина Георгиева.

Стоимость проезда в междугородних автобусах следующих из Екатеринбурга в Берёзовский и обратно вырастет. Это произойдёт в ближайшую субботу, 30 октября.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, последнее повышение предельного тарифа на перевозку пассажиров было два с половиной года назад. Согласно постановлению РЭК, тариф должен был вырасти с 1 июня (с 2,26 руб/км до 2,41 руб/км). Но тогда транспортные предприятия предприятия отказались от изменений.

"Однако отток водительского состава из-за низких зарплат и возросшая стоимость горюче-смазочных материалов сподвигли транспортные предприятия всё-таки пересмотреть размер действующих тарифов", - говорится в сообщении. Новые тарифные сетки начнут действовать с 30 октября.

На трёх автобусных маршрутах – №114 "Берёзовский АС – Екатеринбург ЖДВ", №148 "Берёзовский АС – Екатеринбург (УЗТМ)" и №150 "Берёзовский АС – Екатеринбург (Драмтеатр)" – максимальная стоимость достигнет 53 рубля (сейчас 50 рублей). На маршруте №166 "Берёзовский АС – Екатеринбург (Восточная)" – 45 рублей (сейчас 42 рубля).

Стоимость билета на данных маршрутах в черте города Берёзовский и Екатеринбург составит 21 рубль (+1 рубль).

Кроме того, исходя из проследованного пассажиром расстояния изменится и стоимость проезда на маршрутах №111 "Екатеринбург (Восточная) – Урочище Еловая", №112 "Урочище Еловая - Екатеринбург (Восточная)", №117 "п. Молодёжный – Екатеринбург (Восточная)", №119 "п. Ключевск – Екатеринбург (Восточная)", №120 "п. Октябрьский – Екатеринбург (Восточная)", №121 "п. Сарапулка (Совхоз) – Екатеринбург (Восточная)". Объявления о новой стоимости будут размещены в салонах автобусов.

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