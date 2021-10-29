Движение транспорта по Макаровскому мосту в Екатеринбурге полностью откроют 31 октября

Реконструкция моста началась в 2017 году. Фото: Павел Ворожцов

Испытание Макаровского моста в Екатеринбурге получило положительное заключение. Движение транспорта запустят уже 31 октября.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе горадминистрации. По мосту пустят движение автомобилей, автобусов, а также организуют проезд трамваев в обе стороны.

Тем не менее, о завершении реконструкции моста говорить пока рано. Как пояснили изданию, впереди ещё много работы по строительству дорожной развязки и благоустройству. Полностью закончить ремонт планируют к концу 2022 года.

Напомним, первый этап реконструкции моста начался летом 2017 года. На эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей.

В октябре 2020 года строители Екатеринбурга в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста сузили проезжую часть на улице Челюскинцев, что привело к сильным дорожным заторам. Кроме этого, движение по мосту перекрывали каждые выходные.

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