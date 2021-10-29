Из Кольцово на осенне-зимний сезон открыты рейсы в 15 стран

Осенью и зимой из международного аэропорта Кольцово запланированы рейсы 77 городов. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов. На этот период запланированы рейсы в 15 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, в расписание аэропорта возвращаются прямые рейсы авиакомпании "РусЛайн" в Горно-Алтайск — с 31 октября, в Сыктывкар и Нарьян-Мар — с 3 ноября. Для пассажиров также доступны курорты Краснодарского и Ставропольского края, Крыма.

В Сочи пять авиакомпаний будут выполнять до 26 рейсов в неделю. В Симферополь запланировано до 11 вылетов в неделю. Кроме того, появится новый рейс в Тобольск, куда 21 октября отправился первый рейс авиакомпании "Red Wings".

Также отмечается, что продолжаются регулярные и чартерные рейсы на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Египет, Венгрию, Доминиканскую Республику, Германию и страны СНГ. При этом, ожидается увеличение количества рейсов из Екатеринбурга в Дубай, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Фергану, Душанбе, Худжанд.

Отмечается, что в осенне-зимний период самые популярные зарубежные направления — Турция и Египет. Об этом заявили сразу 14 авиаперевозчиков.

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