В Свердловскую область поступило 37 новых школьных автобусов

Всего новую технику получат более 30 школ. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Средний Урал поступила новая партия школьных автобусов. В пятницу, 29 октября, 37 машин были направлены в образовательные учреждения 21 муниципалитета Свердловской области.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов следить за потребностью подвоза школьников к образовательным учреждениям, обеспечить исправность транспорта и оснащённость автобусов устройствами безопасности перевозок.

Во время торжественного вручения техники муниципалитетам министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сказал, что парк школьных автобусов обновляется в регионе ежегодно.

"На сегодняшний день в регионе работает 491 школьный автобус. Это позволяет детям получать образование в тех школах, на которые, прежде всего, ориентированы их родители. Подвоз всегда ведётся по согласованному с Госавтоинспекцией маршруту, в сопровождении сотрудника школы", - передаёт слова министра департамент информполитики Свердловской области.

Новые школьные автобусы направлены в Екатеринбург, Сосьву, Берёзовский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Заречный, Сухой Лог, Алапаевск, Красноуральск, Невьянск, Кушву, Арамильский, Артемовский, Артинский, Тавдинский, Талицкий, Сысертский, Туринский городские округа, Байкаловский, Каменский, Ирбитский, Камышловский районы. Всего новую технику получат более 30 школ.

До конца 2021 года общеобразовательные учреждения Среднего Урала должны получить 64 автобусов. Из них в регион поступили уже 47 единиц транспорта.

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