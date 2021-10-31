Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили работников общественного транспорта с праздником

На Среднем Урале пассажирские автобусные перевозки осуществляют 165 транспортных компаний и более 2 тысяч автобусов. Фото: Алексей Кунилов.

В России 31 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником водителей и кондукторов поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам главы региона, на Среднем Урале пассажирские автобусные перевозки осуществляют 165 транспортных компаний и более 2 тысяч автобусов, которые ежедневно перевозят свердловчан по 499 пригородным и междугородным маршрутам.

"Мы уделяем самое серьёзное внимание безопасности и качеству автомобильного сообщения, технической модернизации отрасли, повышению её экологичности. Мы поэтапно переводим городской автобусный транспорт на газомоторное топливо. Только в минувшем году приобретены более 70 газомоторных автобусов для Екатеринбурга и Нижнего Тагила. И в целом в 2020 году потребление газомоторного топлива в нашем регионе выросло более чем на 13%", - говорится в поздравлении губернатора.

Он отметил, что в крупных городах создаются условия для создания приоритета движения общественного транспорта. Только в Екатеринбурге общая протяжённость выделенных полос для общественного транспорта превышает 14 километров. Уже в 2023 году власти планируют оборудовать в уральской столице более 74 километров таких полос.

"Благодарю всех работников автотранспортной отрасли за профессионализм, ответственный и добросовестный труд. Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, комфортных и безопасных поездок", - обратился Евгений Куйвашев к работникам автомобильного пассажирского транспорта.

В свою очередь Людмила Бабушкина напомнила, что одним из приоритетов госполитики Свердловской области является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Она также отметила, что Средний Урал обладает развитой сетью автодорог, сильной экспортно ориентированной базой грузоперевозок и крупными транспортно-логистическими организациями.

"Текущие экономические и социальные факторы, такие как высокий темп жилищного строительства, рост объёмов отгруженных промышленных товаров собственного производства, повышение уровня автомобилизации и агломерационные процессы – всё это ставит новые задачи по развитию транспортного комплекса Среднего Урала", - говорится в поздравлении председателя Заксобрания.

Полный текст поздравлений читайте в номере "Областной газеты" за 30 октября.