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Общество / Авто и транспорт
31 октября 2021, 12:03

В Екатеринбурге торжественно открыли Макаровский мост

Макаровский мост

Сегодня по нему запустили движение автомобилей и трамваев в сторону железнодорожного вокзала. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице почти завершилась многолетняя реконструкция моста через реку Исеть на улице Челюскинцев. Сегодня по нему запустили первые трамваи в сторону железнодорожного вокзала. 

В первом трамвае, проехавшем по Макаровскому мосту после реконструкции, находились глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, первый заместитель председателя регионального Законодательного собрания Аркадий Чернецкий и министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков.

По словам градоначальника, ремонт крупнейшего и одного из самых загруженных мостов города был необходим, так как без него сооружение могло просто обрушиться. Теперь мост безопасен для автомобилистов, заверяют власти.

Напомним, реконструкция Макаровского моста проходила в два этапа: первый длился с 2017 по 2019 год, второй стартовал во второй половине 2020 года. Всё последнее время движение транспорта осуществлялось только в сторону улицы Московской. Сегодня автомобили ездят здесь в обе стороны, завтра поедут и трамваи. 

Однако сказать, что работы полностью завершены нельзя. Рабочим ещё предстоит доделать прилегающие участки улиц Гражданская и Николая Никонова, оформить архитектурную подсветку. Официально у подрядчика на это есть время до ноября 2023 года, но представители организации обещают полностью выполнить контракт в следующем году.

Сейчас на мосту дежурят сотрудники ДПС.

Областная газета Свердловской области

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