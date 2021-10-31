Для открытия Макаровского моста запустили два спецвагона

Трамваи с вип-делегацией и журналистами отправились в путь от остановки «Площадь 1905 года». Фото: Ирина Порозова

Открывать движение по Макаровскому мосту отправили два специальных трамвая. В первом вагоне ехали представители властей Свердловской области и Екатеринбурга, во второй посадили журналистов.

Сегодня в Екатеринбурге запускают движение транспорта по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев в сторону железнодорожного моста.

Для мероприятия власти использовали два новых трамвая производства Уралвагонзавода. Одновременно с ними по мосту проехали три грузовика. После испытаний долгожданный доступ к бывшей до этого закрытой половине моста открыли для автомобилистов.

Примечательно, что посмотреть на открытие Макаровского моста жители Екатеринбурга пришли целыми семьями. Они радостно снимали процесс запуска транспорта на видео, сопровождая его комментариями: «Наконец-то!», «Дождались!».

Такая реакция горожан неудивительна, ведь реконструкция сооружения длилась около четырёх лет. Всё это время и владельцам собственных автомобилей, и тем, кто пользуется общественным транспорт, приходилось терпеть очень много неудобств.