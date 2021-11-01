Екатеринбург разгрузился от пробок в первый день нерабочей недели

Сейчас загруженность улиц составляет 3 балла, в обычный день - около 5 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

В первый день нерабочей недели большинство жителей Екатеринбурга остались дома. "Антиковидный" режим в Свердловской области позволил освободить улицы от утренних пробок.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", на 9:00 ситуация на дорогах Екатеринбурга оценивается в 4 балла, в обычный рабочий день в период с 8:00 до 9:00 уральская столица стоит в 9-балльных пробках. Сейчас загруженность улиц составляет 3 балла, в обычный день - около 5 баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в связи с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу 20 октября. В большинстве регионов, включая Свердловскую область, нерабочие дни будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Однако, указ президента разрешает продлить нерабочие дни и после обозначенного срока.

К слову, с 30 октября на Среднем Урале также начал действовать указ и.о. губернатора региона Алексея Шмыкова о допуске в ряд учреждений по QR-кодам. Уже в субботу в Екатеринбурге контрольные группы проводили разъяснительную работу, в частности, в торговых центрах и общественном транспорте.