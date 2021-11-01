В центре Екатеринбурга поставят новые знаки "Остановка запрещена"

Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на улицах Горького и Испанских рабочих. Фото: Владимир Мартьянов.

На центральных улицах Екатеринбурга в соответствие с просьбами жителей столицы Урала установят новые дорожные знаки. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на улицах Горького и Испанских рабочих.

Конкретно речь идёт о следующих участках:

улица Горького, от ул. Куйбышева до ул.Народной Воли;

Фото: 2Гис

улица Испанских Рабочих, от ул. Азина до ул. Мельковской.

Фото: 2Гис

Также на пересечении ул. Пехотинцев и дублёра ул. Бебеля установят знаки "Въезд запрещён", чтобы исключить заезд на территорию конечной остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.