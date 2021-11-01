Темы дня

Общество / Авто и транспорт
1 ноября 2021, 12:17

В центре Екатеринбурга поставят новые знаки "Остановка запрещена"

Знак

Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на улицах Горького и Испанских рабочих. Фото: Владимир Мартьянов.

На центральных улицах Екатеринбурга в соответствие с просьбами жителей столицы Урала установят новые дорожные знаки. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на улицах Горького и Испанских рабочих.

Конкретно речь идёт о следующих участках:

  • улица Горького, от ул. Куйбышева до ул.Народной Воли;
Фото: 2Гис
  • улица Испанских Рабочих, от ул. Азина до ул. Мельковской.
Фото: 2Гис

Также на пересечении ул. Пехотинцев и дублёра ул. Бебеля установят знаки "Въезд запрещён", чтобы исключить заезд на территорию конечной остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.11.2021, 13:53 / Общество
В России выявили более 40 402 заболевших ковидом за сутки
01.11.2021, 13:43 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили рекордные 723 случая COVID-19
01.11.2021, 13:02 / Общество
В департаменте информполитики Свердловской области второй раз за две недели сменился и.о. директора
01.11.2021, 12:17 / Общество
В центре Екатеринбурга поставят новые знаки "Остановка запрещена"
01.11.2021, 11:21 / Общество
Екатеринбург разгрузился от пробок в первый день нерабочей недели