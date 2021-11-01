В Екатеринбурге закроют движение по улице Саввы Белых и Алма-Атинскому переулку

Ограничения будут длиться три и семь недель соответственно. Фото: Анна Митчина.

В ноябре строители закроют участки улицы Саввы Белых и Алма-Атинского переулка. Ограничения будут длиться три и семь недель соответственно.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, на участке улицы Саввы Белых от Луганской до Алма-Атинского переулка закроют с 25 ноября по 16 декабря. На Алма-Атинском переулке участок от Саввы Белых до Онежской будет перекрыт с 17 декабря по 5 февраля.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Ограничения движения автотранспорта связано с необходимостью строительства теплотрассы и подключением к инженерным сетям строящегося здания в квартале улицы Онежской – переулка Столярного.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.